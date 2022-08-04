الوكالة الذرية قلقة إزاء محطة طاقة نووية أوكرانية

وصف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الوضع في محطة الطاقة النووية الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا في زابوريجيا بأنه شديد التقلب والهشاشة.

وصرح غروسي خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في وقت متأخر الثلاثاء بأنه تم انتهاك جميع مبادئ السلامة النووية بشكل أو بآخر. وتعد المحطة النووية الواقعة في مدينة إنرهودار بمقاطعة زابوريجيا، والتي تضم ست وحدات وتبلغ سعتها 6000 ميغاواط، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا. وقال غروسي إن هناك حاجة ماسة لعمليات تفتيش من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من السلامة الفنية. لكن يصعب للغاية حالياً على الوكالة مجرد الوصول إلى منطقة الحرب في زابوريجيا.