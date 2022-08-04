الكونغو الديمقراطية تطلب من الناطق باسم البعثة الأممية المغادرة

طلبت سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية أمس من بعثة الأمم المتحدة اتخاذ الترتيبات اللازمة كافة من أجل مغادرة الناطق باسمها ماتياس جيلمان البلاد «في أسرع وقت ممكن»، بحسب مراسلات رسمية.

وكتب وزير الخارجية كريستوف لوتوندولا إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) «ستقدر الحكومة.. عالياً اتخاذ الترتيبات لمغادرة السيد ماتياس جيلمان الأراضي الكونغولية في أسرع وقت ممكن».

وأوضح لوتوندولا أن «وجود هذا الموظف على الأراضي الوطنية لا يساعد على تعزيز مناخ الثقة المتبادلة والوئام الضروري بين المؤسسات الكونغولية ومونوسكو».

وقال مصدر حكومي طلب عدم الكشف عن اسمه إن «التصريحات التي أدلى بها جيلمان على أثير إذاعة RFI والتي أكد فيها عدم امتلاك مونوسكو الوسائل العسكرية للتعامل مع حركة أم 23، هي أصل التوتر الحالي. لقد طلبنا من مونوسكو بطريقة ودية أن يغادر البلاد».

منذ 25 يوليو، قام المتظاهرون الذين يتهمون قوات حفظ السلام بعدم الفعالية في مهمّتها لتحييد مئات الجماعات المسلّحة المحلية والأجنبية، بنهب منشآت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) الموجودة منذ عام 1999.

وقتل في التظاهرات أربعة من جنود الأمم المتحدة و32 متظاهراً في بلدات عدة.