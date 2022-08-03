أوكرانيا ترفض أي حوار مع روسيا قبل الانسحاب ووقف إطلاق النار

رفضت أوكرانيا اليوم الأربعاء تصريحات للمستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر قال فيها إن روسيا تريد "حلا تفاوضيا" للحرب وقالت إن أي حوار سيكون مرهونا بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الروسية.

وقال شرودر، وهو صديق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتعرض لانتقادات متزايدة في ألمانيا بسبب موقفه المؤيد لروسيا، إن اتفاقا جرى التوصل إليه الشهر الماضي بشأن استئناف شحنات الحبوب من أوكرانيا بهدف تخفيف أزمة الغذاء العالمية قد يوفر طريقا للمضي قدما باتجاه وقف الحرب.