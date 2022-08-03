واشنطن: توقعاتنا منخفضة إزاء محادثات الاتفاق النووي مع إيران

قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران روب مالي اليوم الأربعاء إن توقعات الولايات المتحدة ليست عالية تجاه المحادثات التي ستجرى هذا الأسبوع في فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، لكن الولايات المتحدة مستعدة لبذل جهد بنية صادقة للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف مالي على "تويتر": "توقعاتنا منخفضة، لكن الولايات المتحدة ترحب بجهود الاتحاد الأوروبي وهي مستعدة بنية صادقة للتوصل إلى اتفاق. سيتضح قريبا ما إذا كانت إيران مستعدة لذلك".

وتابع المبعوث أنه يسافر إلى فيينا لإجراء محادثات على أساس النص الذي طرحه مؤخرا منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.