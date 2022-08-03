الصين تؤكد أن مناوراتها العسكرية ضرورية ومشروعة

شددت الصين، اليوم الأربعاء، على أن مناوراتها العسكرية في محيط مضيق تايوان "ضرورية ومشروعة" وذلك في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشونيينغ في إيجاز صحافي روتيني إن "إجراء الجيش الصيني مناورات عسكرية في البحر قرب تايوان الصينية، خطوة ضرورية ومشروعة لتوفير حماية حازمة للسيادة الوطنية".