فرنسا تسجل 80 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت فرنسا 80 ألفا و62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و196 حالة وفاة مرتبطة بالوباء، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية.

وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس في فرنسا إلى 34 مليونا و77 ألفا و286، والوفيات إلى 153 ألفا و216 .

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 150 مليونا و577 ألفا و493 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.