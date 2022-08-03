سقوط صواريخ على المنطقة الحدودية الأوكرانية بالقرب من بولندا

وقع انفجاران بالقرب من الحدود الغربية الأوكرانية مع بولندا - الدولة العضو في الناتو- مساء أمس الثلاثاء.

وأعلنت إدارة إقليم لفيف أن صاروخا روسيا استهدف منشأة عسكرية أوكرانية في مقاطعة تشرفونوهراد .

وكتب الحاكم الإقليمي ماكسيم كوزيتسكي عبر منصة تليغرام إنه ليس هناك أي معلومات حتى الآن بشأن الأضرار التي حدثت.

وأفادت القيادة العليا للقوات الجوية الأوكرانية بأن الجيش الروسي أطلق ثماني صواريخ على أوكرانيا من قاذفات بعيدة المدى من فوق بحر قزوين.

وقالت إنه تم اعتراض سبعة من تلك الصواريخ، مضيفة أن موقعا للدفاع الجوي تعرض للاستهداف في لفيف. وتم في المساء الإبلاغ عن حدوث انفجارات من مدينة ميكولاييف في جنوبي أوكرانيا.