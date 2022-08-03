رئيسة تايوان تؤكد أن بلادها لن تتراجع في وجه التهديدات العسكرية

أعلنت الرئيسة التايوانية تساي إنغ-ون أن بلادها لن تتراجع في وجه التهديدات العسكرية، بينما تستعد الصين لإجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية حول الجزيرة ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وقالت تساي خلال لقائها مع بيلوسي في تايبيه: "في مواجهة التهديدات العسكرية المتصاعدة بشكل متعمد، تايوان لن تتراجع وسنواصل تشبثنا بخط الدفاع عن الديموقراطية".

وقوبلت زيارة بيلوسي لتايوان بانتقادات شديدة من الصين ودفعت بكين للإعلان عن مجموعة من التدريبات العسكرية واستدعاء السفير الأميركي.