أميركا تقدّم 88 مليون دولار مساعدات إنسانية للسودان

أعلنت الولايات المتحدة أمس، من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، عن تقديم أكثر من 88 مليون دولار مساعدات إنسانية إضافية لشعب السودان.

ووفقاً لبيان من الخارجية الأميركية فقد «تمّ تأمين هذا التمويل بعد سحب الرصيد الكامل لصندوق بيل إيمرسون الإنساني، وجاء ذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة الأميركية التي تقدّم 670 مليون دولار إضافية مساعدات غذائية للاستجابة للمستويات العالية وغير المسبوقة لانعدام الأمن الغذائي الحاد حول العالم».

وتابع البيان «تدعم الحكومة الأميركية بهذا التمويل برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لتقديم المساعدة الغذائية، بما في ذلك الذرة الرفيعة والبازلاء الصفراء، كما تدعم منظمة اليونيسف لتقديم المساعدة التغذوية لما يقرب من 1.2 مليون شخص من المتضررين في أنحاء السودان».