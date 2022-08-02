تايبيه تعتبر أن زيارة بيلوسي تظهر الدعم الأميركي "الراسخ" لتايوان

أعلنت تايبيه أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، إلى تايوان تظهر دعما "راسخاً" من واشنطن، وذلك بعد وقت قصير على وصول المسؤولة الأميركية الرفيعة إلى تايبيه.

وقالت وزارة الخارجية في ساعة مبكرة الأربعاء بالتوقيت المحلي "نعتقد أن زيارة رئيسة مجلس النواب بيلوسي ستعزز العلاقات الوثيقة والودية بين تايوان والولايات المتحدة، وتعمق أكثر التعاون الدولي بين الجانبين في كافة المجالات".