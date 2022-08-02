الصين تتوعد بـ"أعمال عسكرية محددة الهدف" ردا على زيارة بيلوسي إلى تايوان

توعدت الصين الثلاثاء بشن "أعمال عسكرية محددة الهدف" ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تسيان في بيان استنكر فيه الزيارة إن "جيش التحرير الشعبي الصيني في حالة تأهب قصوى وسيشن عمليات عسكرية محددة الهدف للرد على ذلك، وللدفاع بحزم عن السيادة الوطنية ووحدة الأراضي، وإحباط التدخل الخارجي ومحاولات +استقلال تايوان+ الانفصالية".