روسيا ترحب ببدء تصدير الحبوب الأوكرانية

المصدر: موسكو - د ب أ

رحبت روسيا بمغادرة أول شحنة حبوب أوكرانيا من ميناء أوديسا بالبحر الأسود في أوكرانيا، ووصفت ذلك بأنه تطور إيجابي.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول: "هذه فرصة جيدة لاختبار كفاءة عمل الآليات التي اتفقنا عليها خلال المفاوضات في إسطنبول".

وأضاف: "نأمل أن يطبق الجانبان الاتفاقات، وأن تعمل الآليات بفعالية".

وتتجه سفينة رازوني، التي تحمل 26 ألف طناً من الذرة، إلى لبنان. ومن المقرر أن تتوقف في إسطنبول غدا الثلاثاء حيث سوف تخضع للفحص.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news