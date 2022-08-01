5 قتلى وعشرات المصابين جراء انفجار صهريج وقود في ليبيا

المصدر: طرابلس - د ب أ

أفادت مصادر طبية ليبية بسقوط خمسة قتلى وعشرات المصابين جراء انفجار صهريج وقود في بلدية "بنت بية" بمدينة سبها عاصمة الجنوب الليبي فجر اليوم الاثنين.

وبحسب تصريح صحافي للناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، فقد نشب حريق نتيجة انفجار صهريج وقود، كاشفا عن وفاة خمسة أشخاص وإصابة حوالي 35 شخصا بحروق متفاوتة.

من جهته، أفاد الناطق باسم وزارة الصحة بطرابلس أمين الهاشمي، في تصريح صحافي، بأن أغلب حالات الحروق حرجة، وسيتم تحويل بعضها إلى طرابلس لتلقي العلاج.

في ذات الشأن، أكد أسامة علي أن فروع الإسعاف بالجنوب تتجه إلى مستشفى سبها لنقل عدد من الحالات إلى مستشفى الحروق بطرابلس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news