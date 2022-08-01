وزير خارجية أوكرانيا: معاودة صادرات الحبوب تشكل انفراجاً للعالم
أكد وزير الخارجية الأوكراني ديميتري كوليبا الاثنين أن استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية للمرة الأولى منذ الحرب الروسية على بلاده في فبراير، يشكّل "انفراجاً للعالم".
وكتب الوزير الأوكراني في تغريدة: "إنه يوم انفراج بالنسبة للعالم، وخصوصاً بالنسبة لأصدقائنا في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، بينما تغادر الحبوب الأكرانية الأولى أوديسا بعد أشهر من الحصار الروسي".
وأضاف: "لطالما كانت أوكرانيا شريكاً يمكن الاعتماد عليه وستبقى كذلك إذا احترمت روسيا التزاماتها في الاتفاق".
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