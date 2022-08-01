وزير خارجية أوكرانيا: معاودة صادرات الحبوب تشكل انفراجاً للعالم

المصدر: كييف - أ ف ب

أكد وزير الخارجية الأوكراني ديميتري كوليبا الاثنين أن استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية للمرة الأولى منذ الحرب الروسية على بلاده في فبراير، يشكّل "انفراجاً للعالم".

وكتب الوزير الأوكراني في تغريدة: "إنه يوم انفراج بالنسبة للعالم، وخصوصاً بالنسبة لأصدقائنا في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، بينما تغادر الحبوب الأكرانية الأولى أوديسا بعد أشهر من الحصار الروسي".

وأضاف: "لطالما كانت أوكرانيا شريكاً يمكن الاعتماد عليه وستبقى كذلك إذا احترمت روسيا التزاماتها في الاتفاق".

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