فرنسا تلغي جميع القيود المفروضة على المسافرين لمكافحة فيروس كورونا

المصدر: باريس - د ب أ

ألغت فرنسا القيود المتبقية المفروضة لمكافحة فيروس كورونا على المسافرين القادمين للبلاد.

ولم يعد يتعين على القادمين الالتزام بالقيود السابقة التي تتطلب إظهار ما يثبت الحصول على اللقاح أو نتيجة اختبار كورونا سلبية. وكان لدى القادمين من دول الاتحاد الأوروبي خيار إضافي يتمثل في إظهار ما يثبت التعافي من الاصابة بكورونا، وهو لم يعد ضروريا.

وفي حال ظهرت متحورات خطيرة للفيروس، يمكن للحكومة الفرنسية إلزام المسافرين مجددا بإظهار نتيجة اختبار كورونا سلبية قبل الصعود للطائرة.

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