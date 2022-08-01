كوريا الجنوبية تسجل 44 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: سيؤول - د ب أ

انخفضت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إلى أقل من 50 ألف إصابة نظرا لانخفاض عدد الفحوصات في عطلة نهاية الأسبوع، لكن عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة بلغ أعلى مستوى له خلال شهرين، في ظل استمرار الإصابات بالمتحور أوميكرون.

وسجلت كوريا الجنوبية 44 ألفا و 689 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 436 حالة إصابة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 19 مليونا و820 ألف و739 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة تسجيل 21 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 25 ألفا و68 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وأدى ارتفاع الإصابات الجديدة إلى زيادة عدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة. فأبلغت البلاد عن 287 حالة حرجة اليوم الاثنين، ارتفاعًا من 284 في اليوم السابق. وهو أعلى رقم منذ 18 مايو عندما بلغ العدد 313.

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