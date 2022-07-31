قصف عنيف على ميكولاييف في جنوب أوكرانيا

المصدر: كييف - أ ف ب

تعرضت مدينة ميكولاييف في جنوب أوكرانيا لقصف روسي مكثف، قد يكون الأقوى منذ بدء الحرب في فبراير، وأدى إلى مقتل شخصين، وفق ما ذكرت السلطات الأحد.

وكتب رئيس بلدية المدينة أولكسندر سينكيفيتش على تليغرام: "تعرضت ميكولاييف لقصف مكثف اليوم. قد يكون الأقوى حتى الآن"، مشيرًا إلى دوي انفجارات قوية على دفعتين خلال ليل السبت الأحد.

وأفاد حاكم المنطقة فيتالي كيم، بمقتل شخصين من المدنيين، في الضربات. وطالت ضربات أخرى مناطق خاركيف (شرق) وسومي (شمال شرق).

وأعلن رئيس بلدية خاركيف إيغور تيريخوف أن بعض المباني تضررت في سلسلة انفجارات في ثاني مدينة أوكرانية.

وقتل شخص وجرح اثنان آخران في منطقة سومي التي كانت هدفا لأكثر من 50 ضربة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق الحاكم دميترو جيفيتسكي.

وقال حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو حيث تركز موسكو الجزء الأكبر من هجماتها، إن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب ثمانية في قصفٍ السبت.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news