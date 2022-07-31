فرنسا تسجل 51 ألفاً و651 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: باريس - د ب أ

سجلت فرنسا 51 ألفا و651 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و112 حالة وفاة مرتبطة بالوباء، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية اليوم الأحد.

وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 33 مليونا و951 ألفا و450، والوفيات إلى 152 ألفا و934.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 150 مليونا و577 ألفا و493 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news