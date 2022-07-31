الصين تسجل 541 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: بكين - رويترز

قالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الأحد، إن بر الصين الرئيسي سجل 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 30 يوليو، منها 116 مصحوبة بأعراض و425 بدون أعراض.

وكان بر الصين الرئيسي قد سجل 448 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 100 مصحوبة بأعراض و348 بلا أعراض.

ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة ليظل عدد الوفيات كما هو 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى يوم السبت 229510 إصابات مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وقالت الحكومة المحلية في بكين إن العاصمة الصينية لم تسجل أي إصابة محلية جديدة لليوم السادس على التوالي.

وأظهرت بيانات الحكومة المحلية في شنغهاي تسجيل المركز المالي للصين ثلاث إصابات محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل حالة واحدة في اليوم السابق، وثلاث إصابات محلية بلا أعراض مقابل أربع حالات في اليوم السابق.

ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات في شنغهاي خارج مناطق الحجر الصحي، دون تغير عن اليوم السابق.

وأعلنت مدينة شنجن مركز التكنولوجيا في جنوب الصين عن تسجيل ثلاث إصابات محلية جديدة مقابل حالتين في اليوم السابق.

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