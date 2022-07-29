رئيس بلدية خاركيف: لا يوجد مكان آمن في المدينة

المصدر: خاركيف - أ.ف.ب

تتردد أصداء نيران المدفعية في حي بغرب خاركيف، التي تتعرض للقصف الروسي منذ أسابيع، لكن رئيس البلدية إيغور تيريخوف، بالكاد ينتبه ويقول في مقابلة مع وكالة فرانس برس، «يحاول المهاجمون تحويل خاركيف إلى مدينة بائسة».

ويضيف تيريخوف «يحاولون تحويل خاركيف إلى مدينة بائسة مثل المدن الموجودة في روسيا. لكنهم لن ينجحوا».

ويتابع رئيس البلدية «تضم المدينة تسعة أحياء تعرضت كلها للقصف بدرجات متفاوتة وفي أوقات مختلفة. لذلك، يمكننا القول إنه لا يوجد مكان آمن في خاركيف».

ويضيف «نعم، تكونون بأمان في الملاجئ وفي المترو. لكن هذا كل شيء».

ويقدّر إيغور تيريخوف عدد الضحايا بالمئات، لكنه لا يملك حصيلة دقيقة.

ويقول «نحن نواجه إبادة جماعية ضد الشعب والأمة الأوكرانية».

ويخشى العديد من مسؤولي البلدية من أن تقوم القوات الروسية بمحاولة جديدة للسيطرة على خاركيف.

ويقول رئيس البلدية «نحن نستعد لها، وجيشنا يستعد لها، وسندافع عن مدينتنا».

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