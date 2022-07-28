الصين تحث الجيش الأميركي على وقف الاستفزازات

المصدر: بكين - د ب أ

حث المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية "وو كيان" الولايات المتحدة على وقف التدخلات والاستفزازات العسكرية، وذلك في مؤتمر صحافي شهري معتاد اليوم الخميس.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن المتحدث قال إن الصين دعت أميركا للسيطرة بحزم على قواتها في الخطوط الأمامية ومنع وقوع الحوادث.

وأضاف أن السبب الرئيسي للقضايا البحرية والمتعلقة بالأمن الجوي هو الأعمال الاستفزازية من جانب أميركا.

وأوضح أن بكين تولى اهتماما كبيرا للعلاقات بين جيشي البلدين، ولكن لا يمكن انتهاك مبادئ الصين المتعلقة بالسيادة والكرامة والمصالح الرئيسية.

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