زيلينسكي يأمل أن لا "يختفي" بوريس جونسون من الحياة العامة

المصدر: لندن - أ ف ب

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن أمله في ألا يختفي رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون، "الصديق العظيم لأوكرانيا"، من الحياة العامة عندما يغادر داونينغ ستريت.

وفي مقابلة ستُبث بالكامل مساء الأربعاء على القناة التلفزيونية البريطانية "توك تي في"، أشاد الرئيس الأوكراني بعمل بوريس جونسون الذي وقف في الخطوط الأمامية من دعم الغربيين لكييف في مواجهة الغزو الروسي، ويعتبر أحياناً بطلاً في أوكرانيا.

وعندما سئل فولوديمير زيلينسكي عن فرضية عودة بوريس جونسون إلى رئاسة الحكومة، امتنع عن أي تدخل في السياسة الداخلية البريطانية.

وقال "ما يمكنني قوله هو أنه صديق عظيم لأوكرانيا، أريده أن يكون في مكان ما في السياسة في موقع يسمح له أن يكون شخصًا ما".

وتابع الرئيس الأوكراني "لا أريده أن يختفي، لكن القرار بيد الشعب البريطاني". وقال إنه "واثق من أنه مهما كان المنصب الذي سيتولاه (جونسون)، سيكون دائمًا مع أوكرانيا. فهذا نابع من القلب".

واستقال بوريس جونسون في مطلع يوليو بعد سلسلة فضائح أدت إلى سيل من الاستقالات داخل حكومته.

وأفادت صحيفة "ديلي تلغراف" المحافظة بأن عددا من نواب حزبه يعتبرون أن جونسون قد يصبح الأمين العام المقبل لحلف شمال الأطلسي.

وقال زيلينسكي إنه بغض النظر عمن سينتخب أعضاء حزب المحافظين كرئيس للوزراء - النتيجة متوقعة في 5 سبتمبر - "سنكون سعداء بالتعاون معه"، مشددًا على أنه اتصل بوزيرة الخارجية ليز تراس، الأوفر حظاً في مواجهة وزير المال السابق ريشي سوناك.

وأكد زيلينسكي أن "أي زعيم" يتم اختياره، سوف يستفيد من "أعلى" مستوى من الدعم من قبل أوكرانيا.

زار بوريس جونسون أوكرانيا مرتين. وخلال حفل افتراضي الثلاثاء في داونينغ ستريت، قدم للرئيس الأوكراني جائزة ونستون تشرشل للقيادة، وقال إن رئيس الوزراء البريطاني السابق "كان سيصفق، وربما يذرف دمعة أيضًا" أمام "شجاعته الجسدية والمعنوية".

ورداً على سؤال حول فرضية زيارة الرئيس الأميركي إلى أوكرانيا، اعتبر فولوديمير زيلينسكي أن "زيارة الرئيس (جو) بايدن ستكون أقوى إشارة يمكن إعطاؤها لدعم أوكرانيا".

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