تبادل مكثف لإطلاق النار بين طالبان ومسلحين شمال أفغانستان

المصدر: إسلام أباد - د ب أ

استمر تبادل إطلاق النار الكثيف بين قوات طالبان ومسلحين مجهولين في عاصمة ولاية بغلان شمال أفغانستان اليوم السبت.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الاشتباكات كانت مستعرة حول مقر شرطة الولاية في مدينة بل خمري. وتم إغلاق الطريق السريع الرئيسي في المدينة مؤقتا بسبب شدة القتال.

وسُمع دوي إطلاق النار في مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال مدير إدارة الإعلام والثقافة التابعة لطالبان في الولاية، مصطفى الهاشمي، إن عملية تطهير جارية في مسكن مشبوه بالقرب من المكاتب الحكومية بالولاية.

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