البيت الأبيض: الرئيس بايدن مصاب ب كورونا وسيخضع للعزل الذاتي

المصدر: واشنطن – وكالات

قال البيت الأبيض اليوم الخميس إن الفحوص أثبتت إصابة الرئيس جو بايدن بكوفيد-19.

وتابع أن بايدن يعاني من أعراض طفيفة للغاية وأنه سيخضع للعزل الذاتي في البيت الأبيض ويواصل القيام بكافة مهامه خلال هذا الوقت.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن "هذا الصباح، جاءت نتيجة اختبار الرئيس بايدن لكوفيد-19 إيجابية".

وأشارت إلى أن الرئيس تلقى تطعيما كاملا، وحقنتان إضافيتان من اللقاح و"يعاني من أعراض خفيفة جدا".

ووفقا لجان بيير، سيعمل بايدن عن بعد حتى يجتاز اختبارا تكون نتيجته سلبية.

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