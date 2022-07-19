بوتين يصل إلى إيران

المصدر: طهران - أ ف ب

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إيران، اليوم الثلاثاء، لعقد قمة مع نظيريه الإيراني والتركي تتمحور حول النزاع في سورية مع التطرق لتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأتى وصول بوتين، في زيارته الخارجية الثانية منذ بدء قواته عملية عسكرية في أوكرانيا أواخر فبراير، بعيد تكرار إيران على مسامع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التحذير من عملية يلوّح بشنّها ضد الأكراد في شمال سورية.

ويستضيف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي نظيريه أردوغان وبوتين في أول لقاء ثلاثي على مستوى الرؤساء منذ عام 2019 ضمن إطار "عملية أستانا للسلام" الرامية لإنهاء النزاع السوري المندلع منذ 2011.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news