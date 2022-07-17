رئيس أوكرانيا: سنستعيد جميع المناطق التي احتلها الروس

المصدر: كييف - د ب أ

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عزمه استعادة المناطق التي احتلتها روسيا في بلاده.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي، عبر تقنية الفيديو مساء أمس السبت: "تمكنا بالفعل من تحرير جزء من الأراضي التي احتلت بعد 24 فبراير، وسنحرر المناطق الأخرى تدريجيا".

وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا ستستخدم الأسلحة التي يتم تسليمها من الغرب لاستعادة أراضيها، واتهم روسيا بتعمد استخدام الأخبار الكاذبة كسلاح في الحرب ضد بلاده.

وقال إن الأوكرانيين يحتاجون إلى "نوع من الاستقلال العاطفي" حتى لا يشاركوا في "لعبة المعلومات المضللة" الروسية، بحسب قوله.

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