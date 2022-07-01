صادرات روسيا من القمح ترتفع في الموسم الجديد إلى 42.6 مليون طن

المصدر: موسكو - د.ب.أ

رفع مركز «سوفيكون»، المتخصص في الاستشارات والتحليلات الزراعية، توقعاته لصادرات روسيا من القمح للموسم الزراعي 2022-2023 الذي يبدأ في يوليو.

ورفع المركز توقعاته للصادرات بـ0.3 مليون طن، إلى مستوى قياسي عند 42.6 مليون طن.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن المركز القول في بيان، إن الصادرات القوية ستأتي مدعومة بحصاد قياسي قدّره بنحو 89.2 مليون طن.

وأضاف المركز أن «الصادرات ستأتي أيضاً مدعومة بالمحدودية الشديدة للغاية لوجود القمح الأوكراني في سوق التصدير بسبب الحرب، حيث يفترض السيناريو الأساسي لدينا أن تظل منافذ البلاد مغلقة في المستقبل القريب».

وذكر المركز أن التخفيض المحتمل لرسوم التصدير قد يسرّع إيقاع الصادرات الروسية بشكل كبير.

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