مدير مركز بطاقة «إسعاد» يزور مركز دبي للتوحد ويطّلع على منظومة خدماته وبرامجه المتخصصة

أكد المدير التنفيذي لمركز دبي للتوحد وعضو مجلس إدارته، محمد العمادي، لـ«الإمارات اليوم»، حرص المركز الدائم على التعاون والتواصل المستمر مع مختلف المؤسسات الوطنية التي تضطلع بدور فاعل في خدمة المجتمع، انطلاقاً من إيمانه بأن تكامل الجهود وتبادل الخبرات يمثلان ركيزة أساسية لتطوير منظومة متكاملة ومستدامة من الخدمات الداعمة للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم.

جاء ذلك خلال استقبال مدير مركز بطاقة «إسعاد» في شرطة دبي، العميد صلاح المرزوقي، في مركز دبي للتوحد مؤخراً، عبّر من خلالها على أهمية التواصل مع المؤسسات الوطنية والمجتمعية ذات الصلة، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تمكين أصحاب الهمم وتعزيز جودة الخدمات المقدّمة لهم، وترسيخ مفاهيم الدمج والمشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة.

وخلال الزيارة، اصطحب محمد العمادي، العميد صلاح المرزوقي، في جولة شملت عدداً من مرافق وأقسام المركز، اطّلع خلالها على طبيعة العمل والخدمات المقدّمة للطلبة، وآليات تقديم البرامج المتخصصة وفق احتياجات وقدرات كل طالب.

كما استمع إلى شرح حول المنهجيات والممارسات المهنية المتبعة في تصميم وتنفيذ البرامج التعليمية والتأهيلية والعلاجية، ودور الفرق متعددة التخصصات في متابعة تطور الطلبة وتقييم احتياجاتهم بصورة مستمرة.

وأشاد العمادي بالدور المجتمعي الرائد الذي تلعبه القيادة العامة لشرطة دبي بشكل عام، ومركز بطاقة "إسعاد" بشكل خاص، في دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية.

وأكد العمادي على أهمية هذه الزيارات في توطيد أواصر التعاون المؤسسي بما يخدم مصلحة أصحاب الهمم ويساهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى دمجهم وتمكينهم في المجتمع.

وفي ختام الزيارة، قام مدير مركز بطاقة «إسعاد» بتدوين رسالة شكر وتقدير في سجل كبار الزوار الخاص بالمركز، ثمّن فيها جهود جميع العاملين، مبدياً إعجابه بمسيرة المركز المتميزة في العطاء وتوفير أفضل الخدمات، ومتمنياً للمركز دوام التوفيق والنجاح في رسالته الإنسانية.