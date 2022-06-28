إردوغان عن انضمام السويد وفنلندا للناتو: لا نريد "كلاما فارغا"

المصدر: إسطنبول - أ ف ب

حذّر الرئيس التركي رجب طيب إرودغان الثلاثاء من أنه ينتظر "نتائج وليس كلاما فارغا" من جانب السويد وفنلندا في مدريد حيث تُعقد قمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي يرغب البلدان الواقعان في شمال أوروبا في الانضمام إليه.

وقال إردوغان الذي يعارض انضمامهما منذ منتصف مايو، "سنلتقي اليوم مع رئيسة وزراء السويد والرئيس الفنلندي والأمين العام للناتو. سنرى إلى أي مدى يمكنهما أن يذهبا".

وكان إردوغان قد قال أمس، الاثنين: "سنذهب غداً إلى قمة حلف شمال الأطلسي في إسبانيا وسنفعل كل ما هو ضروري وفقاً لحقوق ومصالح بلدنا"، وفقاً لمصادر حكومية.

ويجتمع قادة التحالف الدفاعي المؤلف من 30 عضواً في العاصمة الإسبانية لتبني نظرة استراتيجية جديدة والاتفاق على خطط لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا.

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