مقتل وإصابة 53 في اصطدام قطار بشاحنة وخروجه عن القضبان في ميسوري

المصدر: لوس أنجلوس - وام

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 50 آخرون على الأقل جراء خروج قطار تابع لشركة "أمتراك" عن القضبان في شمال ولاية ميسوري الأمريكية أمس بعد أن اصطدم بشاحنة عند معبر.

وقالت "أمتراك" إن القطار، الذي كان متجها من لوس أنجلوس إلى شيكاغو ويقل حوالي 243 راكبا ونحو 10 من أفراد الطاقم، اصطدم بالشاحنة عند معبر بالقرب من ميندون بولاية ميسوري ما أدى إلى خروج ثماني عربات وقاطرتين عن مسارهما.

وذكر مسؤولون أن عشرات الجرحى من موقع الحادث بدأوا في التدفق إلى المستشفيات المحلية وبعضهم نقل جوا في حالة حرجة.

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