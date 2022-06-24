اليابان توقف تمويل مشروعات الفحم في إطار تعهدات حماية المناخ

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

تعتزم اليابان سحب تمويل مشروعات محطات كهرباء تعمل بالفحم في بنغلاديش وإندونيسيا في إطار الجهود الدولية الرامية إلى التخلص التدريجي من الوقود الأشد تلويثاً للبيئة.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن بيان لوزارة الخارجية اليابانية، القول إن اليابان وهي ثاني أكبر اقتصاد في آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، لن تقدم ضمانات حكومية لقروض بالعملة اليابانية لتمويل مشروع توسيع محطة كهرباء ماتاباري2 في بنغلاديش، وإندرامايو في إندونيسيا، وهما تعملان بالفحم.

وأشارت بلومبيرغ إلى أن التعهد الياباني يأتي قبل أيام من اجتماع لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والتي كانت قد اتفقت في العام الماضي على وقف التمويل الدولي لمشروعات الفحم.

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