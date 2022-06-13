الشرطة الأوكرانية: مقتل أكثر من 12 ألف مدني في الحرب حتى الآن

المصدر: كييف - د ب أ

قال رئيس الشرطة الأوكرانية إيجور كليمينكو في حوار مع وكالة انترفاكس-أوكرانيا للأنباء إن أكثر من 12 ألف مدني قتلوا حتى الآن في الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأضاف أن 75 % من الضحايا من الرجال، و2 % من الأطفال، و23% من النساء.

وأضاف كليمينكو: "هؤلاء المدنيون ليس لهم علاقة بالجيش أو تطبيق القانون". ولم يتم بعد تحديد هوية 1200 من الضحايا.

وقد عثر على أكثر من 1500 جثة في المنطقة حول العاصمة كييف، عقب أن تقهقرت القوات الروسية في نهاية مارس الماضي. وقد أثار اكتشاف مقابر جماعية وجثث مقيدة في ضاحية بوشا الغضب الدولي.

وسجلت الأمم المتحدة حتى الآن مقتل 4300 مدني. وكانت روسيا قد بدأت الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

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