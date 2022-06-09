الصدر يدعو نواب كتلته إلى الاستقالة من البرلمان العراقي

المصدر: بغداد - د ب أ

دعا زعيم التيار الصدري،مقتدى الصدر صاحب الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي اليوم الخميس نواب كتلته إلى كتابة استقالتهم لتقديمها في الأيام المقبلة لرئاسة البرلمان العراقي.

وقال الصدر ، في خطاب متلفز اليوم ، :"هناك خياران أمام مايسمى بالانسداد السياسي ، أما المعارضة السياسية أو استقالة نواب الكتلة الصدرية ، وعلى نواب الكتلة الصدرية كتابة استقالتهم لتقديمها في قابل الأيام لرئاسة البرلمان".

وجدد موقفه بعدم المشاركة في حكومة توافقية ، قائلا"أنا لا اشترك معهم ليعود العراق إلى الفساد والتبعية وأن الانسداد السياسي مفتعل ".

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