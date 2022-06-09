الصدر يدعو نواب كتلته إلى الاستقالة من البرلمان العراقي
دعا زعيم التيار الصدري،مقتدى الصدر صاحب الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي اليوم الخميس نواب كتلته إلى كتابة استقالتهم لتقديمها في الأيام المقبلة لرئاسة البرلمان العراقي.
وقال الصدر ، في خطاب متلفز اليوم ، :"هناك خياران أمام مايسمى بالانسداد السياسي ، أما المعارضة السياسية أو استقالة نواب الكتلة الصدرية ، وعلى نواب الكتلة الصدرية كتابة استقالتهم لتقديمها في قابل الأيام لرئاسة البرلمان".
وجدد موقفه بعدم المشاركة في حكومة توافقية ، قائلا"أنا لا اشترك معهم ليعود العراق إلى الفساد والتبعية وأن الانسداد السياسي مفتعل ".
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