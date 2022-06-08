الشرطة الألمانية: منفذ حادث الدهس من أصل أرميني ويعيش في برلين

المصدر: برلين - د ب أ

صرح متحدث باسم قوات الإطفاء الألمانية اليوم الأربعاء بأن واقعة دهس سيارة لحشد من الناس في موقع تسوق بالقرب من كنيسة الذكرى بالعاصمة برلين، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة خمسة أشخاص بإصابات تهدد حياتهم بالإضافة إلى ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا بإصابات خطيرة

يذكر أنه لم يتم بعد تحديد عدد الأشخاص الذين وقعت لهم إصابات طفيفة جراء الحادث وهناك معلومات متضاربة عن عدد الضحايا. وذكرت الشرطة أن إجمالي عدد المصابين يزيد عن 12 شخصا.

وقال المتحدث باسم الشرطة الألمانية تيلو كابليتس إن السائق تم القبض عليه بشكل مؤقت وكان مارة أمسكوا به في بداية الأمر.

وأوضحت الشرطة أن السائق (29 عاماً) هو ألماني من أصل أرميني ويعيش في برلين ويُعْتَقَد أنه صدم الجمع قرابة الساعة العاشرة والنصف صباحا.

وتدرس الشرطة ما إذا كانت الواقعة حادثاً أو أنها وقعت بسبب أزمة طبية طارئة حدثت للسائق أو أنها جريمة تمت بشكل متعمد.

وقاد الرجل سيارته الصغيرة عند ناصية شارع كودام وشارع رانكنشتراسه حيث صعدت السيارة إلى الرصيف وداهمت جمعاً من الأشخاص ثم قاد الرجل السيارة إلى التقاطع وسار لمسافة نحو 200 متر في شارع باتجاه الشرق، وبعد ذلك بوقت قصير انعطف بالسيارة مجدداً قبالة ناصية شارع ماربورجر ناحية الرصيف ومست سيارته سيارة أخرى ثم عبر شارع ماربورجر وانتهى به الحال إلى الدخول في واجهة محل عطور.

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