قتيلان بطلقات نارية في متجر مواد غذائية بألمانيا

المصدر: شفالمشتات - د ب أ

قُتل شخصان بطلقات نارية في متجر مواد غذائية في مدينة شفالمشتات بولاية هيسن الألمانية، حسبما أعلنت الشرطة اليوم الثلاثاء.

وذكرت الشرطة أن الخلفية الدقيقة للجريمة ليست معروفة بعد، وأضافت: "لا يوجد خطر على السكان".

وبحسب بيانات الشرطة، أُطلقت الأعيرة النارية بعد الساعة الواحدة ظهرا بقليل في حي تريسا. ولم تتضح بعد هوية القتيلين.

وذكرت الشرطة أنها كانت متواجدة بقوات كبيرة في المنطقة. وتقع المدينة بين مدينتي ماربورغ وكاسل غربي ألمانيا.

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