«اليونيسف»: مقتل 13 طفلاً فلسطينياً في الضفة الغربية يعني تحطم 13 حلماً

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

أكد بيان صادر عن المديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أديل خضر، مقتل 13 طفلاً فلسطينياً في الضفة الغربية، منذ شهر يناير 2022.

وشددت المسؤولة على أن هذا يعني أن «13 حياة قد قُصِمت باكراً، وأن 13 حُلماً قد تحطم»، وأكدت على أن «الطفل هو طفل، ويجب حماية حقوقه من قبل كل الأطراف». كما دعت، وفقاً لموقع أخبار الأمم المتحدة، إلى عدم استهداف الأطفال، قائلة «لا ينبغي مطلقاً تعريض الأطفال للأذى أو العنف». وكررت «اليونيسف» دعوتها لحماية جميع الأطفال، في جميع الأوقات، وفي كل مكان.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عمليات القمع التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين العزل الذين يخرجون في مظاهرات سلمية ضد الاستيطان وهدم البيوت]

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