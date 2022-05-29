إصابة 10 أشخاص في تدافع بنيويورك .. والسبب شائعة عن إطلاق نار

المصدر: نيويورك – رويترز

قالت الشرطة الأميركية إن تدافعا وقع، الأحد، في نيويورك بعد انتهاء مباراة للملاكمة بسبب انتشار شائعات عن إطلاق نار، وأدى التدافع إلى إصابة أكثر من عشرة أشخاص.

وتحاول الولايات المتحدة التعافي من واقعتين شهدتا إطلاق نار بشكل عشوائي هذا الشهر.

وأضافت الشرطة أن الجماهير من عشاق الملاكمة ملأت مركز باركليز في بروكلين واحتفظ فيها جيرفونتا دافيس بلقبه في وزن الخفيف أمام رولاندو روميرو، ولدى خروج الحشود ترددت شائعات عن إطلاق نار.

وأظهرت منشورات على تويتر ومقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات من الجماهير وهم يعودون مسرعين إلى الاستاد للاحتماء وبعضهم أوقع الآخرين أرضا وتسلقوا على المقاعد أو انبطحوا أرضا للاحتماء.

وقالت الشرطة لرويترز إن كل تلك الأحداث وقعت بسبب "اضطراب في الصوت" أدى لضوضاء مرتفعة ولم يكن هناك سلاح ولا إطلاق نار.

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