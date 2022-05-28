سلطنة عمان والمملكة المتحدة توقعان على اتفاقية الدفاع المشترك

المصدر: لندن - وام

وقعت سلطنة عمان والمملكة المتحدة على الأمر التنفيذي لاتفاقية الدفاع المشترك بينهما وذلك بمقر الكلية العسكرية الملكية ساند هيرست بالمملكة المتحدة.

وقع الأمر التنفيذي لاتفاقية الدفاع المشترك كل من الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة والفريق أول بحري توني راديكان رئيس أركان الدفاع البريطاني.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن التوقيع يأتي استمرارا لجهود البلدين في تعزيز علاقات التعاون التاريخية بينهما في عدد من المجالات ومنها المجال العسكري إلى جانب حرص قيادتي البلدين على تعميق أواصر العلاقات الوطيدة وبما يحقق الأهداف الوطنية المشتركة للبلدين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news