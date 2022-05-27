عبير موسي تتهم الرئيس التونسي بـ "اختطاف الدولة"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قالت رئيسة الحزب الدستوري التونسي الحر، عبير موسي، إن الرئيس قيس سعيد، بصدد "اختطاف الدولة".

وخلال مؤتمر صحفي، عقدته الخميس، انتقدت موسي قرارات سعيد، وقالت إنها دليل على بلوغ البلاد "مرحلة من الخطر تستوجب صرخة فزع من كافة الشعب التونسي".

وأضافت "الرئيس وصل إلى درجة متقدمة من الهروب إلى الأمام من أجل اختطاف الدولة التونسية وإسقاط الجمهورية".

إلى ذلك، انتقدت موسي اعتماد صياغة الدستور الجديد "فقط على مقترحات رئيس الجمهورية ونتائج الاستشارة الإلكترونية" التي وصفتها بـ "الفاشلة".

ولم يتجاوز عدد المشاركين في الاستشارة الإلكترونية التي طرحها سعيد، الخمسمئة ألف، "ما يعكس عدم اهتمام لدى المواطنين المنشغلين بتدهور أوضاعهم المعيشية والاجتماعية" وفق وكالة الصحافة الفرنسية، فرانس برس.

وكان الهدف من هذه الاستشارة التي انطلقت في منتصف يناير، جمع آراء ومقترحات التونسيين قبل إجراء استفتاء على دستور 2014 صيف هذا العام.

وفي تعليقه على الإقبال المحتشم، قال الرئيس التونسي في تصريح سابق، إن السبب في ضعف الإقبال هو "الصعوبات الفنية التي تعترض المواطنين والمواطنات في المشاركة في الاستشارة الشعبية الإلكترونية"، وهي صعوبات "بعضها ناتج عن جملة من الاختيارات الفنية التي يجب تذليلها"، وأخرى "مقصودة من الذين يريدون تكميم الأفواه وإجهاض هذه التجربة الأولى من نوعها في تونس"، في إشارة إلى معارضيه لا سيما منهم حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية الذي اعتبر أن ما ما يقوم به سعيد "انقلابا على الدستور".

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