حمدان بن محمد موجهاً الشكر لمحمد الشيباني: شكراً على جهودك وما قصرت

أعرب سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن شكره لمحمد الشيباني، المدير العام السابق لديوان صاحب السمو حاكم دبي، على جهوده خلال الفترات الماضية في هذا المنصب وجميع المناصب الأخرى.

جاء ذلك في تدوينة نشرها سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أعلن خلالها كذلك، وبناءً على توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن تكليف عبدالرحمن صالح آل صالح مديراً عاماً بالإنابة لديوان صاحب السمو حاكم دبي.

وقال سموه عبر منصة "إكس": "بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - حفظه الله - يكلف الأخ عبدالرحمن صالح آل صالح مديراً عاماً بالإنابة لديوان صاحب السمو حاكم دبي. كما نشكر الأخ محمد الشيباني على جهوده خلال الفترات الماضية في هذا المنصب وجميع المناصب الأخرى ونقول له : شكراً، وما قصرت".