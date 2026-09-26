أحمد بن سعيد: أحمد بن راشد كان طوال حياته رمزاً للعطاء والتواضع

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، كان طوال حياته "رمزاً للعطاء والتواضع، والعمل المخلص من أجل دبي ودولة الإمارات" وأضاف "مناقب فقيدنا الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ومكانته ستبقى راسخة في قلوبنا، وستبقى مواقفه وكلماته حافزاً لنا لمواصلة الطريق الذي سار عليه، وسنتذكره في صدق مودته، وأسلوب عمله، وسعيه لخدمة وطنه، والاهتمام بالناس".