تراجع استهلاك الوقود في كوريا الجنوبية 18% الشهر الماضي

المصدر: سيؤول - د.ب.أ

أظهرت بيانات صدرت أمس، تراجع استهلاك البنزين والديزل (السولار) في كوريا الجنوبية بأكثر من 18% سنوياً خلال أبريل الماضي بسبب ارتفاع الأسعار.

واستهلكت كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي 17.4 مليون برميل من البنزين والديزل بانخفاض نسبته 18.3% عن الشهر نفسه من العام الماضي، وفقاً لبيانات مؤسسة النفط الوطنية الكورية التابعة للدولة.

كما تمثل هذه الأرقام انخفاضاً بنسبة 5.8% عن الاستهلاك خلال مارس الماضي الذي شهد استهلاك 18.4 مليون برميل من الوقود.

ويسجل استهلاك البنزين والديزل انخفاضاً مطرداً هذا العام، حيث تراجعت كمية الاستهلاك في فبراير الماضي إلى 18.5 مليون برميل مقابل 22 مليون برميل في يناير، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

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