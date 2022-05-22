الخارجية التركية تستدعي السفير الأميركي

المصدر: أنقرة - د ب أ

أفادت وكالة الأناضول التركية اليوم الأحد بأن وزارة الخارجية استدعت السفير الأميركي.

وأضافت أن الخارجية أبلغت السفير استياءها من بيان أصدرته السفارة قبيل انطلاق احتجاجات شهدتها إسطنبول أمس.

وردا على البيان الأميركي، أوصت الخارجية التركية، اليوم الأحد، مواطنيها المقيمين في الولايات المتحدة بتوخي الحذر خلال تنظيم تظاهرات وفعاليات كبيرة في مكان إقامتهم.

وأشارت الخارجية في بيان إلى وقوع حالات استخدام الرصاص الحي، والصعق بالكهرباء، واستعمال الغاز في فض الاحتجاجات، رغم اتخاذ القوات الأمنية الأميركية احتياطاتها في الاحتجاجات في مثل هذه التجمعات.

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