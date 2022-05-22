استمرار القتال العنيف حول بلدتي سيفيرودونيتسك وليسيكانسك بأوكرانيا

المصدر: كييف - د ب أ

يتواصل القتال العنيف في شرق أوكرانيا حول بلدتي سيفيرودونيتسك وليسيكانسك، بمنطقة لوهانسك.

وأعلنت هيئة الأركان العامة في كييف، اليوم الأحد، أن مواقع القوات الأوكرانية على طول خط المواجهة تتعرض لقصف من المدفعية الروسية.

ويأتي هذا بينما تحاول القوات الروسية دون جدوى اقتحام قرى واقعة شمال سيفيرودونيتسك وشرقها وجنوبها. كما يتم التصدي بالبسالة ذاتها للحفاظ على القرى الواقعة جنوب الطريق من ليسيكانسك إلى باخموت في منطقة دونيتسك.

ويحاول الجيش الروسي منذ أيام قطع الإمدادات من دونيتسك عن الجماعات الأوكرانية حول سيفيرودونيتسك وليسيكانسك.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية شن قصف جوي على نحو 40 هدفا، بينها خمسة مستودعات أسلحة في دونباس، وهو اسم للمنطقة التي تضم كلا من لوهانسك ودونيتسك. كما استهدفت الصواريخ والمدفعية أكثر من 580 هدفا في جميع أنحاء البلاد.

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