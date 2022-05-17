أسرة مبارك: الرئيس الراحل رغب في شرح إجراءات التحقيق والعقوبات للعالم كله (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت أسرة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، تفاصيل بيانها عقب الاختتام الناجح لجميع إجراءاتها القضائية الدولية، موضحة أنه: "منذ عام 2011، تم الشروع في العديد من إجراءات التحقيق والعقوبات ضد أفراد عائلة مبارك في الاتحاد الأوروبي وخارجه، وكانت الإجراءات التقييدية لواسعة النطاق التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي ضد الرئيس وعائلته ذات أهمية خاصة"، مضيفًا: "هذه الإجراءات، والتي استمرت لما يزيد عن 10 سنوات، قد وصلت الآن إلى نهايتها، ولقد برأتنا تلك الإجراءات تماما وأكدت على الموقف الذي طالما تمسكت به أسرتي، على مدار أكثر من عقد من الزمان مؤكدة على وجه التحديد أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضدنا كانت دائما غير قانونية".

وأكدت الأسرة: "لقد كانت بالفعل رغبة والدي الراحل أن يتم شرح مثل هذه الإجراءات للعالم بأسره، إن وفاته قبل الانتهاء من هذه الإجراءات تعني أنني أحمل هذا العبء على كتفي، وهو عبء أحمله بكل فخر والتزام، متابعًا: عندما قرر الرئيس مبارك التخلي عن الحكم في فبراير2011 ، أعلن استعداده لمواجهة والرد على أي اتهامات جنائية ضده وضد أسرته، ورفض قبول أي نوع من الحصانة ورفض رفضا قاطعا أي اقتراح بمغادرة مصر".

وكان المدعي العام السويسري، أغلق ملف التحقيقات الجنائية في قضية جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ورفع التجميد المفروض على كافة أصولهما المالية في سويسرا، وذلك بعد تحقيقات استمرت 11 عامًا، وفقًا لبيان صادر عن مكتب مينج هالبرين برجر أنودي، السويسري محامي أسرة مبارك.

ووفقًا لبيان، فإن التحقيقات شملت الأنشطة المهنية والأصول الموجودة بسويسرا، والتي تم الإفصاح عنها للسلطات المصرية، ويعد القرار بمثابة براءة لنجلي مبارك حسب البيان.

كما أكدت التحقيقات أن الغالبية العظمى من الأصول، ناشئة عن الأنشطة المهنية لعلاء وجمال، في مجال الخدمات الاستشارية المالية وإدارة صناديق الاستثمار في أسواق الأوراق المالية الدولية، وخاصة خلال فترة الأداء الاستثنائي لتلك الأسواق في التسعينيات، والتي لم يكن لها أي علاقة بمصر، بجانب أنشطة إدارة صناديق الاستثمار المباشر وعوائد الاستثمارات في الأسواق المالية العالمية.

وفي سياق منفصل، كان علاء مبارك، نجل الرئيس السابق مبارك، كتب في ذكرى ميلاد والده، تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، ينعى فيها والده الراحل، بكلمات مليئة بالحزن والأسى، قائلا: "قد تغيب الحقيقة لبعض الوقت، لكنها أبدا لن تغيب طوال الوقت، وقد يمنع الباطل بصوته المرتفع كلمة الحق، لكنه أبدا لن يصمد أمام قوة الحق وصلابته".

وتابع: "وقد يتمكن البعض من تزييف وتشويه التاريخ، لكنهم أبدا لن يستطيعوا محو التاريخ أو تغييره.. 4 مايو ذكرى ميلاد والدي، اللهم ارحم أبي واغفر له".

وظهرت حالة من الحزن والأسى على وجهي كل من نجلي الرئيس الراحل، علاء وجمال مبارك، خلال مغادرتهما قبر والدهما.

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