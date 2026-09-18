شقيقان يقتلان أمهما وإخوتهما الأربعة ويلقونهم في بئر بطهران

هزت جريمة مروعة وقعت في منطقة سيمون بوليفار في طهران الرأي العام الإيراني، خاصة وأن المنطقة الواقعة على تلال جبال البرز تُعد من الأحياء الراقية والآمنة في شمال غرب طهران.

حيث كشفت التحقيقات الجنائية عن تفاصيل صادمة لمجزرة عائلية دموية، بعد أن اعترف شقيقان بقتل والدتهما وإخوتهما الأربعة ودفنهم في بئر عميقة بدافع الجشع والطمع.

وبدأت القصة عندما تقدم الأخوان إلى الشرطة للإبلاغ عن سرقة مجوهرات عائلية بمليارات التومان، لكن سلوكهما المشبوه أثار شكوك محققي إدارة المباحث الرابعة في طهران، فتحولوا من مُبلِّغين عن جريمة إلى مشتبه بهما رئيسيين في قضية اختفاء العائلة.

وتحت وطأة التحقيق المكثف، انهار الجانيان واعترفا بالفظاعة، حيث قتلا والدتهما وشقيقين وشقيقتين لهما، ثم لفّا الجثث في أكياس خيش (جوال)، وحفرا بئراً بعمق 20 متراً في الأرض، ودفنا الجثث في ظلام البئر لإخفاء الجريمة.

وفي تطور دراماتيكي، تمكنت فرق الإنقاذ والطب الشرعي من استخراج الجثث الخمس من البئر العميقة، حيث تأكد أن الضحايا هم الأم وابنتاها وابناها.

وفي اعترافاتهما الصادمة، صرح المتهمان أن الدافع وراء الجريمة كان "الخلافات المالية والطمع في الإرث العائلي"، حيث قتلا عائلتهما للحصول على المجوهرات والأموال دون تقاسمها مع باقي الأفراد.

وأصدر رئيس محكمة طهران العليا تعليمات خاصة بتشكيل فريق تحقيق قضائي مكثف للنظر في القضية، التي وصفها المختصون بأنها من أبشع جرائم القتل العائلي المسجلة في العاصمة الإيرانية. وتم إلقاء القبض على المتهمين فور اعترافهما، وجارٍ استكمال الإجراءات القضائية لمحاكمتهما بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

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