الجيش الأوكراني: روسيا وجهت ضربة صاروخية بالقرب من أوديسا

المصدر: كييف - د ب أ

قال الجيش الأوكراني إن هناك ضربة صاروخية روسية وقعت بالقرب من مدينة أوديسا الأوكرانية الساحلية، مما أدى إلى تدمير مكان مخصص لإقامة السائحين وإصابة ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص.

وقالت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية، إن الهدف المنشود كان جسرا فوق نهر دنيستر، كان قد لحقت به أضرار في هجوم سابق.

واندلع حريق في موقع الضربة الصاروخية التي تم توجيهها اليوم الاثنين، بالقرب من المدينة الساحلية المطلة على البحر الأسود.

ولم يكن هناك في البداية أي تأكيد من الجانب الروسي.

وذكرت وزارة الدفاع في موسكو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، أن هناك أكثر من 100 غارة جوية على البنية التحتية العسكرية الأوكرانية تم القيام بها في الليلة الماضية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news