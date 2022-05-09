بوتين: الغرب كان يستعد لغزو أراضينا

المصدر: موسكو - رويترز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين إن تدخل بلاده في أوكرانيا كان ضروريا لأن الغرب "كان يستعد لغزو أراضينا ومنها القرم".

وتحدث بوتين خلال العرض العسكري السنوي بمناسبة يوم النصر في الميدان الأحمر بموسكو إحياء لذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وجدد بوتين الدفاع عن العمليات التي تقوم بها بلاده في أوكرانيا، وأكد أن المواجهة "كان لا مفر منها".

وأضاف: "المواجهة كان لا مفر منها، فالخطر كان يتزايد يوما بعد يوم، وما فعلناه كان الحل الوحيد، كنا قدمنا مقترحات لضمانات أمنية ... ولكنهم رفضوها ... وهو ما يعني أنه كان لديهم خطط أخرى، وكانت هناك محاولات للحصول على أسلحة نووية".

وأشاد بقوات بلاده التي تقاتل في أوكرانيا، وتعهد بتقديم الدعم لذوي العسكريين قتلى الحرب.

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