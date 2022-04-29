انهيار مبنى سكني من 6 طوابق وسط الصين

المصدر: بكين - د ب أ

انهار مبنى سكني وتجاري من ستة طوابق في مدينة تشانجشا بوسط الصين.

وذكرت قناة "سي سي تي في" التلفزيونية اليوم الجمعة، أن عمال الإنقاذ تمكنوا من العثور على ناجين وسط الحطام. غير أنه لم يتم الإعلان عن أي أعداد . ولم يكن هناك في البداية أي معلومات بشأن الوفيات أو الإصابات.

ولم يتضح أيضا عدد الأشخاص الذين كانوا في المبنى الواقع على مساحة 700 متر مربع وقت الحادث.

وبحسب القناة، كان المبنى يضم فندقا ومطعما وشققا سكنية .

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