البرلمان الألماني يصوّت بأغلبية لصالح توريد أسلحة ثقيلة لأوكرانيا

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

صوّت البرلمان الألماني (بوندستاغ) بأغلبية كبيرة، أمس، لصالح توريد أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا.

وناشد نواب البرلمان بأغلبية كبيرة، تضم 586 صوتاً، الحكومة الاتحادية «مواصلة توريد أية أسلحة ضرورية إلى أوكرانيا والإسراع في ذلك، حيثما يكون ذلك ممكناً، مع توسيع نطاق توريد أسلحة ثقيلة وأنظمة معقدة في إطار عمليات تبادل مثلاً». ولكن تم التأكيد أنه يجب ألّا يتم تهديد قدرات ألمانيا الدفاعية داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) من خلال ذلك. يشار إلى أن الحكومة الاتحادية حصلت حتى الآن على دعم واضح لجميع الخطوات التي تم اتخاذها في التعامل مع الأزمة الأوكرانية، من بينها العقوبات ضد روسيا، وتقديم المساعدة في تحقيقات على خلفية ارتكاب جرائم حرب، وإعادة هيكلة البنية التحتية الألمانية، بحيث لا تعتمد على إمدادات الطاقة الروسية.

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